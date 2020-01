Après La Rochelle, Rochefort aborde la question du lien entre l’océan et le réchauffement climatique. Dans une exposition sobrement intitulée « Océan et climat » qui a démarré hier, l’Espace nature rappelle le fonctionnement de l’océan et son rôle dans la régulation du climat. A travers des panneaux d’information, des expériences et des films documentaires, il invite à la réflexion et enseigne les gestes simples à appliquer au quotidien pour à la fois protéger l’océan, et réduire son empreinte carbone et son impact sur le réchauffement climatique. Susie Brenner est animatrice environnement à l’Espace nature de Rochefort :

Cette exposition a été réalisée en collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement. L’entrée est gratuite. Rendez-vous jusqu’au 22 février à l’Espace nature, place Colbert.