34e journée de grève à la SNCF. Le trafic des trains reste perturbé, mais moins qu’hier, avec 6 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. La compagnie ferroviaire annonce 4 allers-retours entre La Rochelle et Poitiers, 8 entre Saintes et Bordeaux, et 4 sur l’axe Royan-Angoulême. Ça s’améliore également du côté des TGV avec 3 allers-retours entre La Rochelle et Paris. Les cheminots comptent maintenir la pression sur le gouvernement, à deux jours d’une nouvelle journée d’action nationale contre la réforme des retraites. Deux manifestations sont prévues jeudi en Charente-Maritime : à 14h devant la gare de La Rochelle, et à 10h30 devant le Palais de justice de Saintes. Saintes où un nouveau rassemblement est prévu aujourd’hui dans la matinée.