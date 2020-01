Ils ont entamé hier une semaine de grève. Grève totale des audiences jusqu’au 12 janvier. Elles seront systématiquement renvoyées. Grève également des consultations gratuites et des gardes à vue. Les robes noires protestent contre le projet de suppression de leur régime autonome qui, je cite, « menace la profession, et plus généralement l’accès aux droits ». On écoute Blanche Rouxel, le nouveau bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes :

Une nouvelle assemblée générale des avocats du barreau de Saintes aura lieu vendredi prochain pour décider de la suite à donner à leur action.