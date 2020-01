Nouvelle semaine de grève contre la réforme des retraites. Si elle se poursuit à la SNCF, avec un trafic des trains de nouveau perturbé ce lundi (1 TER sur 2 en Nouvelle-Aquitaine, et 3 aller-retour en TGV entre La Rochelle et Paris), elle reprend dans de nombreuses entreprises, restées fermées pendant la période des fêtes. Les organisations syndicales et de jeunesse CGT, FO, Solidaire, FSU et UNL de Charente-Maritime appellent à une nouvelle journée d’action jeudi prochain. Deux manifestations sont prévues dans le département : à 10h30 devant le Palais de justice de Saintes et à 14h devant la gare de La Rochelle. Objectif désormais : remobiliser les troupes. C’est ce qu’ont fait les militants de l’union locale CGT de Surgères samedi dernier. Ils ont distribué des tracts place de l’Europe et rencontré une quarantaine de personnes pour évoquer cette réforme dont ils exigent le retrait. On écoute l’un des responsables Gérard Gouet :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/gouet-retraites.mp3 Gérard Gouet qui appelle donc à la mobilisation jeudi, mais aussi samedi prochain. A noter qu’à Saintes, un rassemblement est également prévu demain à 10h30 devant le palais de justice.