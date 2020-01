C’est aujourd’hui l’Epiphanie. Jour sacré pour la communauté chrétienne, où l’on déguste traditionnellement la galette des Rois. Qu’elle soit briochée ou à la frangipane, c’est la gourmandise préférée des Français du début d’année. Il s’en écoule 32 millions chaque année, dont 730 000 en Charente-Maritime. Et les pâtissiers français rivalisent d’originalité pour séduire la clientèle et notamment les fabophiles, autrement dit les collectionneurs de fèves. C’est le cas du maître artisan boulanger-pâtissier Christian Piet du Palais des gourmandises à Surgères qui a décidé cette année de rendre hommage au patrimoine local, en faisant fabriquer par l’entreprise grenobloise Panessiel une série de neuf fèves en porcelaine qui célèbre les clochers centenaires du territoire. On l’écoute :

Et sachez que 2500 fèves ont été fabriquées pour l’occasion.