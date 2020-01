Scène ouverte du 27 Décembre 2019 avec le groupe No Twin Blues de Cognac.

Le No Twin Blues Duo est le fruit de la rencontre improbable entre les sonorités blues de rue, du piano Fender Rhodes et d’une voix pop anglaise. Baaj est pianiste classique de formation nourrit au son du jazz, passion familiale, chanteur auteur-compositeur influencé par la musique pop britannique. Il aime initier des collaborations et projets entre musiciens. Thom Carlton est un jeune guitariste de rue nourrit au blues depuis sa plus tendre enfance. Il passe des rues à la scène au gré des rencontres qu’il fait et des invitations qu’il reçoit. Les deux acolytes se retrouvent autour de leurs influences et vous font partager leur univers musical entre créations et reprises des standards blues revisités.

En concert le vendredi 10 janvier à Chateaubernard (16) en Jam Blues de 19h00 à minuit.

https://www.facebook.com/No-Twin-Blues-Duo-1323356987817912/