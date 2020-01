Scène ouverte avec le groupe Zinatha des Mathes.

Le groupe Zinatha est né fin 2017, au sein de l’école de musique des Mathes, fondée par Mido, musicien dans l’âme et bassiste professionnel. Philippe (guitare électrique) et Régis (basse et percussions) connaissent Mido depuis longtemps et ont joué ensemble plusieurs années. Nicolas, batteur depuis l’adolescence, s’est inscrit aux ateliers musique dirigés par Mido. Nathalie a rencontré Mido, Philippe et Régis en les photographiant lorsqu’ils jouaient ensemble lors de leurs concerts, puis s’est mise au chant en participant aussi aux ateliers musicaux. Nikolson (guitare électrique) a intégré Zinathan courant 2019 et également pour leur formation trio. Tous se définissent comme citoyens du monde et partagent la même passion pour la musique. Ce groupe interprète des reprises “revisitées” avec les arrangements musicaux de Mido ainsi que des compos.

https://www.facebook.com/Zinathagroupe/