13e journée de Top 14 ce week-end. Le Stade rochelais se déplace ce samedi à Pau. Après sa très belle victoire contre Agen la semaine dernière 40 à 8, le club maritime va de nouveau tenter de remonter un peu plus dans le classement et viser les qualifications. Mais la tâche ne sera pas si simple pour les Jaune et noir actuellement 5e, face à la Section paloise qui pointe à la 10e place. On écoute le centre Pierre Aguillon :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/sr-aguillon.mp3 Pau-La Rochelle, c’est ce samedi soir à partir de 20h45.