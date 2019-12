A La Rochelle, un feu de cave nécessite l’évacuation de six personnes et fait un blessé chez les sapeurs-pompiers. Le sinistre s’est déclaré hier après-midi dans le quartier des Grandes varennes, rue du professeur Tournade. 34 soldats du feu ont été mobilisés. L’un d’eux a été légèrement intoxiqué par les fumées. Ces fumées très denses dans les cages d’escaliers qui ont nécessité la mise en sécurité de six résidents. Le pompier blessé a été transporté à l’hôpital. Le feu a été maîtrisé avant la propagation des flammes.