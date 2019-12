Les fêtes de fin d’année restent une période très critique en matière de sécurité routière. Le nombre d’accidents a tendance à augmenter. Les imprudences et les conduites à risque se multiplient. D’où la mise en place d’un dispositif renforcé, notamment les soirs de réveillon, et plus particulièrement le 31 décembre. On écoute le chef d’escadron Ludovic Burette, commandant de la compagnie de gendarmerie de Rochefort :

Et le message de prévention à faire passer est clair pour le commandant Burette :

Un discours qui vient appuyer la campagne d’hiver de la Sécurité routière : « le meilleur cadeau pour les fêtes, un retour en vie ». A noter qu’une opération de sensibilisation alcool-stupéfiants aura lieu ce dimanche lors du match de rugby de Top 14 La Rochelle/Agen.