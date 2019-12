Les organisations syndicales et de jeunesse CGT, FO, FSU, Solidaires étudiants et UNL du département appellent à de nouvelles actions pendant les fêtes. Dès jeudi à 10h30 place Jean-Louis Frot à Rochefort, et à 14h devant la gare de La Rochelle. Puis samedi, même heure même lieu toujours à Rochefort et La Rochelle. Mais aussi à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, suivie d’une soupe populaire devant la permanence du député Jean-Philippe Ardouin. D’autres manifestations suivront les 2 et 4 janvier à 10h30 Rochefort. Le 4 à 17h place de Verdun à La Rochelle. Avant la journée d’action nationale interprofessionnelle du jeudi 9 janvier.