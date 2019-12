La création d’une desserte portuaire entre Tonnay-Charente et Rochefort est en bonne voie. Ce projet vieux de près d’un demi-siècle est sur le point d’aboutir, après l’engagement pris par le Département de la Charente-Maritime pour financer une partie de cette liaison routière d’environ 2km. Celle-ci longera la voie ferrée entre le port et l’usine d’engrais Timac. De quoi permettre de désengorger le centre-ville, fréquenté quotidiennement par des norias de camions. Ce dont se réjouit d’avance le maire Eric Authiat :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/authiat-desserte-portuaire.mp3 Cette liaison portuaire permettra également de rouvrir une zone aux commerces, à l’artisanat et à la petite industrie sur des terrains actuellement en friche, près de l’avenue du pont neuf. Coût approximatif de l’opération : environ 10 millions d’euros.