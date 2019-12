Le tri sélectif des coquillages arrive sur le territoire de la Communauté d’agglomération Rochefort océan. La collectivité s’engage cette année dans cette démarche de réduction et de valorisation des déchets. Une belle occasion d’inciter les ménages à déposer leurs coquilles d’huîtres, Saint-Jacques et autres bivalves en déchetterie, en cette période de fêtes. Bruno Bessaguet, maire de Moragne et vice-président de la CARO en charge des déchets et de l’environnement :

La CARO a pris le parti de valoriser ces déchets ultimes en les collectant toute l’année, excepté sur l’île d’Aix.