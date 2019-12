Une centaine de manifestants rassemblés ce matin à Saintes contre la réforme des retraites. Ils se sont positionnés sur le rond-point de la route de Rochefort, avant de se diriger vers la gare de péage de l’autoroute A10, générant quelques perturbations de circulation dans les deux sens. A Saintes, la mobilisation ne faiblit pas, malgré la période des fêtes. Pas de trêve de Noël pour les syndicats CGT, FO, Solidaires et l’UNL. Des cheminots grévistes, enseignants, gilets jaunes, jeunes et retraités sont bien déterminés à faire plier le gouvernement. On écoute Michel Deshayes de l’union locale CGT de Saintes :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/manif-saintes-1.mp3 A la SNCF de Saintes, la grève a été reconduite jusqu’à jeudi, à l’unanimité. Nicolas est cheminot CGT. Il fait le sacrifice de ne pas passer les fêtes de Noël en famille cette année pour poursuivre la mobilisation. On l’écoute :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/manif-saintes-2.mp3 D’autres actions sont envisagées prochainement, notamment samedi.