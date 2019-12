La Charente-Maritime a été placée en alerte orange vents violents et jaune vagues-submersion par Météo France, en raison de la tempête Fabien qui va toucher notre département aujourd’hui. Le vent d’Ouest/Sud-Ouest va se renforcer en fin d’après-midi, accompagné d’un fort régime d’averses et d’un risque d’orages en soirée. Les rafales seront de plus en plus violentes au cours de la nuit prochaine, avec des pointes à plus de 120km/h, et jusqu’à 130 à 140km/h près des côtes, voire un peu plus en bord de mer. Le pic de l’évènement se situe entre 22h et 4h du matin. La vigilance sera active entre 18h ce soir et 10h demain matin. Ces vents tempétueux pourront provoquer une surélévation du niveau de la mer, de l’ordre de 80cm à 1m. Un risque de submersion n’est pas exclu, ainsi qu’une érosion dunaire. Dans un communiqué, le préfet de la Charente-Maritime alerte la population et demande une vigilance accrue de la part de tous, et en particulier des usagers de la route, car des chutes d’arbres sont à craindre, dans un contexte de sols détrempés.

Pour demain dimanche, encore de la pluie et de la grisaille, quelques rares et timides éclaircies, mais toujours un vent fort de secteur Ouest. Côté mercure, ça restera doux en ce premier jour de l’hiver avec une moyenne de 11° pour les maxi.