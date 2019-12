Gare au fort coup de vent attendu demain après-midi en Charente-Maritime, et plus particulièrement dans la nuit de samedi à dimanche. De violentes rafales vont balayer le département, avec des pointes à plus de 120km/h sur la façade atlantique. Pas de vigilance orange pour le moment. Mais, par mesure de précaution, certaines mairies ont déjà pris leurs dispositions. A Marennes, le marché de Noël prévu ce samedi place Chasseloup-Laubat est annulé. A Surgères, la venue du Père Noël et les animations, qui devaient avoir dans l’après-midi en centre-ville, sont déplacées à la salle du Castel park.