Pas de trêve de Noël pour la CGT et Force ouvrière. Les deux syndicats appellent à poursuivre la mobilisation pendant les fêtes. Après deux jours de négociations avec le Premier ministre, aucun accord n’a été trouvé hier soir, notamment sur l’âge pivot à 64 ans. Ce que regrette René Ferchaud, secrétaire général de l’Union départementale FO de Charente-Maritime :

La mobilisation va donc se poursuivre, notamment dans notre département :

A la veille des vacances de Noël, le trafic des trains à la SNCF reste toujours très perturbé avec 4 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. Mais du mieux quand même avec 5 allers-retours entre Saintes et Bordeaux, 3 entre Royan et Angoulême et 1 entre La Rochelle et Poitiers. Du côté des TGV, la SNCF annonce 3 allers-retours entre La Rochelle et Paris.