Toute cette semaine, 250 jeunes de 4e et 3e ont participé à une classe découverte de l’entreprise et de l’innovation, dans le cadre des Enseignements pratiques interdisciplinaires. Au programme : des visites, des ateliers pratiques et une mise en situation. En groupe, ils ont dû travailler sur l’élaboration d’une nouvelle boisson aromatisée en créant le produit, la marque, le slogan et en déterminant la cible et le prix. Un exercice particulièrement formateur selon leur professeur de technologie Michel Roemhild :

Hier, a eu lieu le grand oral. Chaque équipe a dû présenter son projet devant un jury composé de professeurs, de la principale du collège et de professionnels du Ceso, le Club des entrepreneurs Seudre océan. Paola et Nicolas nous présente le contenu de leur travail :

Bilan positif pour cette opération qui a eu lieu juste avant des vacances bien méritées.