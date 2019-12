Scène ouverte avec le groupe Blackbass de Melle (79).

Le groupe Blackbass est composée de :

Mickael renaudeau batteur et chanteur lead,

Prevost Christophe guitariste chœurs,

Madier Frédéric bassiste chœurs,

Et Legris Olivier guitariste.

Emmêlés dans les mailles du filet rock dès leur plus jeune âge, les 4 membres de Blackbass assument leur musique au caractère bien trempée. Texte en français servis par Micka, les notes déferlent sous les assauts de la basse de Fred, des guitares de Christophe et Olivier et naviguent par tous les temps au rythme de la batterie de Micka. Pris de trouble Obsessionnel créatif, leur univers navigue tel un bateau fantôme qui parcoure les océans de la planète Rock ! Sortis de leur EP 6 titres qui s’appelle « Ma quête des mots ! » dans le style rock approximatif en français dans le texte.

En concert le 25 janvier à 20h à Mazière-en-Gâtine (79).

https://www.facebook.com/rockapproximatif/