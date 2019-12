16e journée de grève à la SNCF. Les syndicats CGT et Sud rail, qui sont majoritaires, appellent à poursuivre le mouvement, après l’échec des négociations sur la réforme des retraites. Les deux jours de discussions entre le Premier Ministre et les partenaires sociaux n’ont pas permis hier soir le lever les désaccords de fond, notamment sur l’âge pivot à 64 ans. Les syndicats CGT et FO ont rejeté toute trêve pendant les fêtes de fin d’année et appelé à une nouvelle journée d’action le 9 janvier. A la veille des vacances de Noël, le trafic des trains reste donc très perturbé avec toujours 4 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. Mais du mieux quand même avec 5 allers-retours entre Saintes et Bordeaux, 3 entre Royan et Angoulême et 1 entre La Rochelle et Poitiers. Du côté des TGV, la SNCF annonce 3 allers-retours entre La Rochelle et Paris.