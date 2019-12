Châtelaillon-Plage s’anime pour les fêtes. La station balnéaire, située au sud de La Rochelle, accueille jusqu’au 29 décembre son traditionnel marché de Noël. Une vingtaine de commerçants proposent des idées de cadeaux et des produits du terroir. Rendez-vous tous les jours place de La Poste de 10h à 19h. Et puis, ce vendredi sera donné le coup d’envoi de quatre soirs de représentation de la crèche vivante. Un son et lumière unique qui raconte l’histoire de la Nativité. Jean-Christophe Mercorelli, le directeur de la station balnéaire de Châtelaillon-Plage, nous en parle :

Rendez-vous jusqu’à lundi tous les soirs à 19h, place de l’église. C’est gratuit. A noter également à Châtelaillon, la Baignade des banquisards le 29 décembre au profit de l’association Les Blouses roses. 600 courageux prendront un dernier bain de mer ce jour-là à 15h30.