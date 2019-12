Nouvelle journée de négociations à propos de la réforme des retraites. Hier, les discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux ont achoppé sur plusieurs points, et notamment l’âge pivot à 64 ans, mais aussi sur le montant minimal de la pension de retraite. Aucun accord n’a été trouvé. Le bras de fer continue, et la grève se poursuit, notamment à la SNCF. Les prévisions de trafic font état de 4 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine : 3 allers-retours entre Saintes et Bordeaux, 1 entre La Rochelle et Poitiers et 2 entre Royan et Angoulême. Du côté des TGV, 1 seul aller-retour entre La Rochelle et Paris.