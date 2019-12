Mouvement de grève chez Fountaine-Pajot à Aigrefeuille-d’Aunis et La Rochelle. La moitié du personnel du constructeur de catamarans est à l’arrêt depuis lundi, à l’appel du syndicat CGT. En cause : l’échec des négociations sur les salaires. Le mouvement va se poursuivre tant que les grévistes n’obtiendront pas satisfaction. Au moins jusqu’à demain, jour de fermeture de l’entreprise avant les congés de Noël. On écoute Robert Colin, délégué CGT :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/greve-fountaine.mp3 La balle est désormais dans le camp de la direction, qui semble faire la sourde oreille. Les salariés grévistes décideront ou non de la reconduction du mouvement à la rentrée le 6 janvier.