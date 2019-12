La secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq s’est rendue hier matin au Musée de la Marine de Rochefort. Elle a annoncé le déblocage d’une enveloppe d’1,5 million d’euros pour la rénovation des toitures, des façades et des huisseries qui ont largement souffert des récentes intempéries, mais aussi des collections victimes de l’humidité et des infiltrations d’eau. On écoute la ministre :

L’objectif étant d’ancrer plus profondément le Musée de la Marine dans son nouvel écrin qu’est l’Arsenal des mers, la nouvelle offre touristique qui regroupe depuis cet été le Musée de la Marine, l’Hermione, la Corderie royale et l’Accro-mâts. Avec un billet d’entrée unique à 18,50 euros. Une offre qui a fait fortement progresser la fréquentation du musée selon son administratrice Charlotte Drahé :

L’objectif sera donc de renforcer la connexion avec l’Arsenal des mers grâce à une muséographie en lien direct avec ce pan de l’histoire rochefortaise. Il est aussi question de l’extension du musée sur 1000m².