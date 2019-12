Forte mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mardi, plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans la rue en Charente-Maritime, et notamment cet après-midi à La Rochelle. Ce matin, ils étaient environ 2000 à Saintes, selon les syndicats. Et autant à Rochefort. Tous ont tenu à exprimer leur colère contre le gouvernement, comme Thomas, 33 ans, technicien en usine, qui a défilé à Rochefort :

Parmi les manifestants à Saintes, Rémy Catrou a appelé à la mobilisation ce matin, devant le Palais de justice. Principal du collège Fonbruant et candidat de la France insoumise aux Municipales, ce militant de la première heure a exigé le retrait de la réforme et commenté la démission de Jean-Paul Delevoye :