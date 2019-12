L’accès aux plages interdit entre le Galon d’or et la Pointe espagnole à La Tremblade. Les dernières tempêtes et forts coup de vent de fin novembre-début décembre ont fragilisé le cordon dunaire qui a cédé à plusieurs endroits. Ce qui représente un réel danger pour les promeneurs. La mesure prise par la municipalité est valable jusqu’à nouvel ordre, le temps que l’ONF intervienne pour mettre en sécurité la plage et la dune. Des opérations de prélèvements d’arbres longeant le bord de la mer ont commencé début décembre. Dominique André est technicien forestier territorial à La Coubre pour l’Office national des forêts :

A noter que dans ce secteur, l'érosion est particulièrement forte. Le trait de côte a reculé de 50 mètres en un an.