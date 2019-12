A Royan, le candidat Thomas Lafarie vient de recevoir l’investiture de La République en marche pour porter les couleurs du parti présidentiel aux prochaines élections. A 39 ans, cet agent général d’assurances, qui a fait Science po Paris, a pour ambition de rendre la ville plus attractive et de rajeunir son image. Pour ce faire, il compte s’appuyer sur les avis et les attentes de Royannais, via un questionnaire en ligne qui a recueilli pas moins de 200 réponses. Thomas Lafarie :

Thomas Lafarie qui ouvrira sa permanence de campagne place Charles-de-Gaulle en présence du député de Royan Raphaël Gérard le 21 décembre. Il conduira la liste Nouvel’R. Une liste qu’il souhaite ouverte et diverse. Deux autres candidats sont déclarés à Royan : le maire sortant Les Républicains Patrick Marengo, et le conseiller régional et élu de l’opposition Thierry Rogister du Rassemblement national de Marine Le Pen.