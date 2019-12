Alors que les mouvements de grève impactent la fréquentation des collectes, les réserves de sang s’épuisent et ont déjà subi une baisse importante. L’EFS appelle à la mobilisation des volontaires afin de reconstituer les stocks, à l’approche des fêtes de fin d’année. Une période sensible synonyme de congés, d’épidémie saisonnière et donc de diminution des dons. Chaque jour en Nouvelle-Aquitaine, il faut 1000 dons pour répondre aux besoins des patients. Des collectes ont lieu ce matin à Aulnay, demain après-midi à Rochefort, jeudi matin à Royan et l’après-midi à Nieul-sur-Mer.