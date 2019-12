C’est la 3e depuis le début du mouvement entamé le 5 décembre. Quatre rassemblements sont prévus en Charente-Maritime : à 10h30 place Jean-Louis Frot à Rochefort, devant le Palais de justice de Saintes et Place de la République à Jonzac. Et à 14h devant la gare de La Rochelle. La circulation sera fortement perturbée. Des perturbations sont également à prévoir dans les écoles, mais aussi dans les transports. La SNCF annonce un trafic ferroviaire toujours très perturbé. Avec 4 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. 2 allers-retours entre Saintes et Bordeaux, et 1 aller-retour entre La Rochelle et Poitiers. Et aucun TGV entre La Rochelle et Paris.

Cette journée a valeur de test pour le gouvernement, puisque tous les syndicats appellent à la mobilisation. Y compris la CFDT qui approuve la retraite par points, mais qui rejette l’âge-pivot de départ à 64 ans, en-dessous duquel les pensions subiraient une décote. Christophe Haye, secrétaire général de la CFDT Poitou-Charentes des transports, appelle à descendre dans la rue, même s’il n’est pas totalement convaincu de l’efficacité d’une telle action :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/cfdt-transports.mp3 Christophe Haye qui s’est mobilisé hier dans la région avec ses collègues routiers, pour la défense de leurs conditions de travail et de rémunération. Des barrages filtrants ont été organisés à Prahec, dans les Deux-Sèvres. Ainsi qu’un blocage des dépôts pétroliers de La Pallice à La Rochelle. Blocage qui a été levé en milieu de matinée par la police sur ordre du préfet de la Charente-Maritime. Les routiers promettent de durcir le ton en Poitou-Charentes, en cas d’échec des négociations avec leurs organisations patronales.