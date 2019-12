Le dancing rétro Chez Mylène à Rochefort s’apprête à fêter dimanche sa première année d’activité. En un an, la cheffe d’entreprise, qui a quitté La Rochelle pour s’installer dans la cité de Colbert, se félicite de sa réussite. Tous les dimanches, ses thés dansants attirent une moyenne de 500 clients, dont une moitié de fidèles. Véritable lieu de rencontres pour seniors, ce bal à succès a dû s’agrandir en cours d’année, et une 2e salle a été créée dans les anciennes réserves du bâtiment qui abritait auparavant un supermarché. Si l’emplacement est idéal, le travail et l’accueil de la clientèle sont aussi les clés de ce succès. Succès qui n’était pas garanti, comme le concède la gérante Mylène Brunet :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/chez-mylene-1-an.mp3 Une soirée spéciale est prévue dimanche pour le premier anniversaire de Chez Mylène.