Scène ouverte avec Christophe Millet du Cirq’intérieur de Périgny.

L’association Cirq’intérieur est basée depuis cette année à Périgny, au sein du parc Palmilud. L’activité est principalement encadrée par Christophe Millet artiste et pédagogue d’une expérience de plus de 15 ans dans les arts du cirque. Ce pédagogue cherche à développer tant les savoir-faire que les savoir-être grâce au support pédagogique qu’est le cirque.

• École de cirque loisirs

• Cirque adapté pour les personnes dites en situation de handicap

• Artistique (accueil d’artistes en résidences, création d’événements, diffusion de spectacle)

L’association se propose d’être un acteur permettant de lier l’action sociale et l’action culturelle au sein d’un même lieu.

L’association propose un projet adapté aux besoins de chacun en respectant ses capacités et spécificités.

Le cirque, discipline reconnue comme un outil opérant au service du développement global de la personne favorise :

• l’épanouissement

• l’estime de soi

• l’autonomie

• la confiance en soi et aux autres

• le dépassement de soi

Cette année encore, le Cirqu’intérieur propose des spectacles de Noël…

1 événement, 2 spectacles dont 1 création pour 2 fois plus de plaisir et de rires.

Mercredi 18 décembre 15h compagnie le lynx à 2 têtes

18h compagnie louche

Vendredi 20 décembre 20h compagnie le lynx à 2 têtes

Samedi 21 décembre 15h compagnie louche

20h le lynx à 2 têtes

Dimanche 22 décembre 15h compagnie louche

https://www.facebook.com/cirquinterieur/