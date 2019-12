La Charente-Maritime est placée en alerte orange vagues-submersion et vents violents jusqu’à demain matin 7h. La perturbation qui touche notre département s’accompagne de vents forts pouvant atteindre les 120km/h en rafales sur le littoral, et pouvant générer de fortes vagues et un risque de submersion en raison des coefficients de marée élevés, de l’ordre de 86/87. Les communes côtières et les services de sécurité et de secours ont été placés en pré-alerte. La préfecture a lancé un appel à la vigilance et publié des consignes de sécurité à respecter sur sa page Facebook. Il faut notamment limiter ses déplacements, limiter sa vitesse sur la route et protéger ses biens en cas de montée des eaux.