Nouvelle journée d’action contre la réforme des retraites. Les syndicats étaient de nouveau dans la rue aujourd’hui. Ils ont appelé à des rassemblements ce matin à Saintes et Rochefort. Mais aussi cet après-midi à la gare de La Rochelle où les manifestants grévistes ont pu exprimer leur colère, au lendemain des annonces du Premier ministre. Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’union départementale du syndicat CGT :

D'autres rassemblements sont prévus demain et ce week-end, avant une nouvelle journée d'action interprofessionnelle mardi prochain. Des manifestations sont d'ores et déjà annoncées à Saintes et La Rochelle.

Parallèlement, les dockers de La Rochelle se sont également mobilisés contre la réforme des retraites. A l’appel de la CGT, leur principal syndicat, ils ont bloqué tôt ce matin l’activité du port de La Pallice. Dès 5h, ils ont paralysé les chargements et déchargements des bateaux de marchandises. Les dockers protestent contre la suppression annoncée de leur régime spécial.