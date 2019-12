Le maire sortant veut rempiler pour un 2e mandat. Il en fait part dans une lettre adressée aux habitants, qui est distribuée à partir d’aujourd’hui. Il explique sa volonté de rénover et d’embellir la ville pour la rendre encore plus attractive, et surtout rendre service à la population. Il se définit comme le candidat du rassemblement et de la proximité. Il présentera sa liste prochainement.