La Charente-Maritime a été placée en alerte orange vagues-submersion par Météo France, et en vigilance jaune crues et vents violents. Un fort coup de vent est en effet attendu cette fin de semaine sur le littoral atlantique. Quelques jours après le passage de la tempête Atiyah, une puissante dépression est attendue sur les côtes françaises, et notamment la Charente-Maritime. Avec des rafales à plus de 100km/h, dès la nuit prochaine. Un risque de submersion du littoral est donc à craindre en raison des coefficients de marée élevés, autour de 86/87. Les communes du littoral et les services concernés ont été placés en pré-alerte. La préfecture a lancé un appel à la vigilance et publié des consignés de sécurité sur sa page Facebook.