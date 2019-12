Les syndicats très remontés au lendemain des annonces du Premier Ministre. Edouard Philippe a dévoilé hier le contenu de son projet de réforme des retraites. Parmi les principales mesures : la mise en place d’un système universel par points pour ceux nés après 1975. Il a aussi évoqué la fin des régimes spéciaux, et un âge d’équilibre de départ à la retraite à 64 ans, avec un système de bonus-malus en cas de départ avant ou après cet âge. Une mesure qui inquiète particulièrement les syndicats. Pour eux, la ligne rouge a été franchie. Ecoutez Gilles Durand, professeur à Pons et co-responsable de Solidaires 17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/retraite-reac-pm.mp3 Les syndicats réclament toujours le retrait pur et simple de cette réforme. Ils appellent à poursuivre la grève et la mobilisation dès aujourd’hui avec des rassemblements en région. Comme à 10h30 sur l’esplanade Jean-Louis Frot à Rochefort et devant le Palais de justice de Saintes, et à 14h devant la gare de La Rochelle. Puis ce week-end, avant une nouvelle journée d’action interprofessionnelle prévue mardi prochain. Des manifestations sont d’ores et déjà annoncées à Saintes et La Rochelle.

Côté transport, c’est toujours compliqué à la SNCF, avec un trafic de nouveau très perturbé ce jeudi, 8e jour de grève. Les prévisions font état de 4 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine, et pour les TGV : toujours un seul aller-retour La Rochelle-Paris.

Des perturbations sont également à prévoir dans les écoles. Et notamment en ce qui concerne la cantine. Suite au mouvement de grève, aucun menu ne devrait être servi à La Rochelle et Rochefort. L’accueil périscolaire est également touché.