Un collectif de neuf associations locales de Charente-Maritime organise ce soir une conférence-débat sur le thème « Villes et territoires accueillants ». En présence de Damien Carême. L’ancien maire de Grande Synthe, député européen et président de l’ANVITA qui est l’Association nationale des Villes et Territoires Accueillants. L’occasion de s’interroger sur la question de l’accueil et de la place des exilés, et d’interpeller les candidats aux Municipales à quelques mois des élections. Christian Joubert, membre du collectif et de l’association Cent pour un de Surgères :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/debat-migrants.mp3 Et rendez-vous ce soir à 20h à l’Auditorium du Palais des congrès de Rochefort.