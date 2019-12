Une première réunion a eu lieu hier à Royan en présence d’une vingtaine de personnes. Un préalable avant la tenue de l’assemblée générale constitutive prévue le 20 janvier prochain. Cette association aura pour mission de défendre et protéger ceux qui utilisent régulièrement le vélo comme moyen de déplacement. L’objectif étant de faciliter, améliorer et sécuriser la pratique du vélo en pays royannais. Le manque de sécurité étant le premier frein à l’usage du vélo. Jeanine Doutreleau, membre fondatrice :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/velo-royan.mp3 Parmi les points noirs, notera le secteur de la gare de Royan.

La future association VPR pour Vélo en Pays Royannais veillera aussi à l’intégration systématique de l’usage du vélo dans les projets d’aménagement du territoire. Mais aussi à développer les garages sécurisés, et les déplacements multi-modaux vélo + bus et/ou train. A noter qu’une enquête sur l’usage du vélo en pays royannais sera dévoilée le 7 février prochain.