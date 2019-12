Le jeu de géocaching (et ses 2 millions d’adeptes) vient de faire l’objet d’une publication du célèbre guide qui lui est entièrement consacrée. Elle propose une sélection d’une centaine de parcours à réaliser, en reprenant ses fondamentaux pour savoir où dormir et où manger.

Le célèbre guide du Routard et le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine ont donc sorti le 2 décembre dernier une édition spéciale autour du jeu Tèrra aventura, la plus grande chasse aux trésors d’Europe. Avec ses 2 millions de gamers en 2019, le jeu de géocaching 100% régional connaît un véritable succès. Les 400 parcours, proposés désormais en 5 langues, dans l’ensemble des 12 départements dont la Charente-Maritime, offrent un immense terrain de jeu aux touristes français et étrangers, comme aux Néo-Aquitains qui découvrent leur région autrement. D’ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux à organiser nos vacances en fonction des parcours Tèrra aventura. C’est donc tout naturellement que l’idée d’un guide du Routard spécial est née. Pensé comme un outil d’aide à l’organisation de séjours, il propose une sélection de 100 parcours que l’on peut réaliser sur les 14 grandes destinations de la région comme La Rochelle et l’île de Ré, ou le Marais poitevin. Les bons plans, les coups de cœur et les bonnes adresses qui sont l’ADN du guide viennent s’y ajouter. Et, petit bonus, les joueurs peuvent aussi y glaner des jokers pour les aider dans leur quête afin de trouver les trésors, les caches dans lesquelles sont renfermés les Poï’z, ces fameux badges à collectionner.

Cette collaboration est une première, car jamais auparavant le guide du Routard ne s’est associé à une application mobile.

Le guide du Routard spécial Tèrra aventura est en vente au prix de 9,90€.