2e journée de mobilisation nationale et 6e jour de grève contre la réforme des retraites. A la veille des annonces du gouvernement qui semble déterminé à mener son projet à terme, les syndicats ne lâchent rien et appellent à une forte mobilisation aujourd'hui, six jours après la première journée d'action qui avait rassemblé 15 000 personnes dans le département. Ecoutez Cécile Baduel, enseignante et secrétaire adjointe du syndicat FO des lycées et collèges de Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/manif-saintes.mp3 Quatre rassemblements sont prévus aujourd’hui en Charente-Maritime. A 10h devant la sous-préfecture de Jonzac. A10h30 devant le Palais de justice de Saintes et sur le cours d’Ablois de Rochefort. Et à 14h place de Verdun à La Rochelle. La Rochelle où de fortes perturbations sont à prévoir concernant l’accueil des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Un service minimum pourra être assuré en fonction du taux d’enseignants grévistes. Aucun menu ne sera servi à la cantine. Et les garderies sont susceptibles de ne pas fonctionner normalement. Certaines écoles de l’agglomération de Saintes seront également impactées par ce mouvement de grève.

Côté transport, pas d’amélioration en vue à la SNCF. Le trafic des trains s’annonce toujours très perturbé avec un seul aller-retour en TGV entre Paris et La Rochelle. Et 4 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. Des perturbations sont également à prévoir sur les lignes de bus à La Rochelle.

Comme jeudi dernier, la préfecture invite les usagers de la route à éviter certains secteurs comme le centre-ville de Rochefort entre 10h et 14h. Celui de Saintes entre 10h et 17h. Mais aussi La Rochelle entre 14h et 20h, ainsi que la rocade entre les sorties Chef de baie-La Pallice et Moulins de justice, entre 15h et 20h. Le préfet Nicolas Basselier a pris un arrêté d’interdiction de manifester entre la N237 et la D735, et la N137 et la D108 à Périgny.