5e journée de grève à la SNCF. Le trafic des trains s’annonce de nouveau très perturbé ce lundi. Avec un aller-retour entre Paris et La Rochelle. Et 44% du trafic des TER assuré en Nouvelle-Aquitaine. 257 cars sont mis à disposition dans la région.

Les syndicats maintiennent la pression, alors que le gouvernement prépare les annonces de sa réforme des retraites pour mercredi.

A Saintes, la CGT, FO, la FSU, Solidaires et l’organisation lycéenne UNL 17 appellent à des rassemblements tous les jours à 10h30 devant le Palais de justice, et notamment demain où une manifestation sera organisée, avant une assemblée générale. Hier, ils étaient une vingtaine sur place.

A Rochefort, après la très forte mobilisation qui a rassemblé 2500 manifestants jeudi dernier, l’intersyndicale appelle à une nouvelle manifestation ce mardi, dans le cadre de la journée nationale d’action interprofessionnelle. Un rassemblement est prévu à 10h30 sur le cours d’Ablois. Ce sera à 14h place de Verdun à La Rochelle. La Rochelle où 80 personnes se sont mobilisées samedi après-midi. Quelques gilets jaunes en ont profité pour perturber l’inauguration de l’Hôtel de Ville.