A l’approche des fêtes de fin d’année, les opérations vont se multiplier sur toutes les routes du département. La préfecture appelle les usagers à la plus grande vigilance et à la responsabilité. Depuis le début de l’année, 54 personnes ont été victimes d’accidents mortels. Et la période des fêtes présente de nombreux facteurs de risques, comme le souligne le nouveau préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier :

En ligne de mire : les comportements à risque. On écoute le Capitaine Olivier Fundakowska, officier de commandement au commissariat de La Rochelle :

Police et gendarmerie seront mobilisées durant cette fin d’année. Des contrôles sont prévus demain à Dompierre-sur-Charente, demain et dimanche à Rochefort et Saintes, et lundi à Royan. A noter qu’une campagne d’affichage est lancée pour renforcer le dispositif de prévention, avec ce message : « le meilleur cadeau pour les fêtes : arriver en vie ».