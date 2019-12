Evènement à partir d’aujourd’hui à La Rochelle. La Ville va donner le coup d’envoi de trois jours de festivités autour de la réouverture de l’Hôtel de Ville, le plus ancien de France encore en fonction. Six ans après le terrible incendie qui avait détruit le bâtiment du XIIIe siècle le 28 juin 2013, l’édifice a été restauré à l’identique pour sa partie classée. Et de nouveaux espaces de travail ont été créés, à l’image de la nouvelle salle du conseil municipal qui accueillera sa première réunion en janvier. L’ensemble a été repensé et amélioré. On écoute le maire Jean-François Fountaine :

Une meilleure accessibilité, c’est ce qu’a aussi souhaité l’architecte en chef des Monuments historiques Philippe Villeneuve :

Coût de la restauration : plus de 16 millions d’euros. Trois jours de festivités sont donc prévus aujourd’hui, demain et dimanche. Jean-François Fountaine :

A noter que des visites sont proposées. Elles reprendront ensuite à partir du 11 décembre les mercredis, samedis et dimanches après-midi. Tout le programme sur hoteldevillelarochelle.com