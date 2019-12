Retour en Coupe d’Europe pour le Stade rochelais. Après leur victoire la semaine dernière contre Castres en Top 14, les Jaune et noir ont repris des couleurs et appréhendent plus sereinement leur troisième match de Champions cup, même s’ils restent sur deux échecs contre les Exeter chiefs et les Sale sharks. Ils reçoivent ce samedi les Ecossais de Glasgow. Les Rochelais croient en leurs chances de victoires, même si ce n’est que leur 2e participation dans cette compétition. Et il ne faut surtout pas leur parler de manque d’expérience. Le centre Vincent Rattez :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/sr-rattez.mp3 La Rochelle/Glasgow, c’est ce samedi à 16h15 au stade Marcel-Deflandre.