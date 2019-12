Nouvelle journée de grève aujourd’hui. Le mouvement a été reconduit pour 24 heures. Objectif : faire plier le gouvernement et exiger le retrait de la réforme des retraites. Des perturbations sont de nouveau à prévoir dans les transports. La SNCF annonce 4 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. Et un seul TGV aller-retour entre La Rochelle et Paris. Concernant les bus et autocars, un retour à la normale est prévu ce vendredi dans le département.

Du côté des écoles, certains professeurs maintiennent la grève. Plusieurs préavis ont été déposés. Mais impossible pour l’heure d’en savoir plus sur le nombre d’établissements fermés ou ceux qui sont en mesure d’accueillir les enfants.

Concernant la mobilisation sur le terrain, elle se poursuit. L’intersyndicale appelle à deux nouveaux rassemblements ce matin à 10h30 devant le Palais de justice de Saintes et cet après-midi à 14h devant la gare de La Rochelle.