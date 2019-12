Cheminots, enseignants, avocats, étudiants, retraités, employés et cadres du secteur privé sont descendus dans la rue, à l’occasion de cette journée de grève. Ils étaient plusieurs milliers à défiler cet après-midi à La Rochelle. Autour de 2500 ce matin à Saintes, et autant à Rochefort. Rochefort où nous avons rencontré Claude Leroy. C’est le secrétaire général de l’Union locale Force ouvrière du secteur de Rochefort-Marennes-Oléron :

Vincent est facteur. Il est inquiet pour son avenir et celui de ses proches :

Dominique est un jeune retraité. Il nous dit pourquoi il a tenu à se mobiliser :

Dans le cortège rochefortais, qui a défilé entre la Corderie royale et la place Colbert, des retraités, des actifs, mais aussi beaucoup de jeunes comme ces deux collégiens :

Paul et Abel qui n’ont pas eu cours ce matin. Et pour cause. Dans l’Académie de Poitiers, le rectorat a comptabilisé plus de 45% d’enseignants grévistes, comme Mathilde, professeure du secondaire, qui tenait à se mobiliser :

La grève a entraîné pas mal de perturbations dans les transports aujourd’hui. Aucun train en gare de La Rochelle. La gare qui, de toute façon, est restée fermée en raison du mouvement social. Trafic perturbé également dans les bus à La Rochelle et Saintes. Très légèrement à Royan.