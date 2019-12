La France paralysée par le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Transports, écoles, travail… Chacun a dû s’organiser pour affronter cette journée de blocage. A la SNCF, le mouvement qui s’annonce très suivi a commencé dès hier soir. Aucun TGV ne circule depuis la gare de La Rochelle. Pas de TER non plus dans la région. Le trafic des bus est également perturbé à La Rochelle, Saintes et Royan.

La circulation routière sera très fortement perturbée prévient la préfecture en raison des manifestations annoncées. Le centre-ville de Rochefort est à éviter entre 10h et 14h. Et celui de Saintes, entre 10h et 17h. A La Rochelle, le quartier de la gare et les boulevards Joffre, Robinet, Sautel et l’axe du Moulin des justices sont à éviter entre 14h et 20h. Des itinéraires alternatifs sont conseillés pour circuler dans l’agglomération de La Rochelle dès 15h. Pour sortir, prendre Aytré ou Nieul-sur-Mer. Pour entrer, prendre par Dompierre, Saint-Rogatien, La Jarne ou Aytré. Par ailleurs, le préfet a pris un arrêté d’interdiction de manifester sur la rocade de La Rochelle entre la N237 et la D735, et la N137 et la D108.

Des écoles vides aujourd’hui en Charente-Maritime. Une centaine d’établissements sont fermée ce jeudi. Les parents d’élèves ont dû s’organiser pour faire garder leurs enfants. 80% des profs sont en grève en Charente-Maritime selon les syndicats enseignants. Un mouvement particulièrement suivi dans le premier comme dans le second degré. Pascal Gandemer, secrétaire départemental du syndicat enseignant FSU 17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/fsu-greve-du-5.mp3 Pascal Gandemer qui espère une prise de conscience du gouvernement et un retrait de cette réforme, sans quoi le mouvement pourrait se durcir dans l’éducation.

Côté justice, les avocats se mobilisent également. Les barreaux de La Rochelle-Rochefort et Saintes ont décidé d’une grève totale des audiences prévues ce jeudi. Elles seront systématiquement renvoyées.

Dans le secteur privé, la mobilisation sera forte également. A Aytré, par exemple, l’ensemble des syndicats CFE-CGC, FO et CGT ont appelé tous les salariés, ouvriers, employés, cadres et ingénieurs, à faire grève et à participer aux manifestations organisées dans le département. Pour rappel. A 10h30 devant la corderie royale de Rochefort et devant le palais de justice de Saintes. Et à 14h devant la gare de La Rochelle.