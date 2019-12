L’Union des commerçants de Surgères prépare les fêtes. L’association UACIS va proposer un programme d’animations du 13 au 16 décembre, avec un marché d’artisans créateurs tous les jours de 10h à 18h, des jeux et des déambulations. C’est la première action de la toute nouvelle équipe incarnée par la présidente Odile Ragot. Et pour accompagner cette nouvelle démarche qui a pour ambition de redynamiser le commerce local, un slogan a été trouvé. Odile Ragot :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/uacis-1.mp3 Pour accompagner son projet, l’UACIS va travailler en étroite collaboration avec la mairie pour la revitalisation du centre-ville, mais aussi la Communauté de communes Aunis Sud, le Comité des fêtes pour l’animation, le Club des entreprises et la Chambre de commerce et d’industrie pour les formations. Les commerçants de l’UACIS vont se mettre au travail après la période des fêtes :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/uacis-2.mp3 A noter que pour aider la clientèle à se stationner en centre-ville, un plan des parkings a été réalisé, avec le nombre de places et le temps qu’il faut pour accéder aux commerces. Il est disponible sur la page Facebook des commerçants de Surgères.