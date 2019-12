Le centre-ville de Rochefort est à éviter entre 10h et 14h. Et celui de Saintes, entre 10h et 17h. A La Rochelle, le quartier de la gare et les boulevards Joffre, Robinet, Sautel et l’axe du Moulin des justices sont à éviter entre 14h et 20h. Des itinéraires alternatifs sont conseillés pour circuler dans l’agglomération de La Rochelle dès 15h. Pour sortir, prendre Aytré ou Nieul-sur-Mer. Pour entrer, prendre par Dompierre, Saint-Rogatien, La Jarne ou Aytré. Par ailleurs, le préfet a pris un arrêté d’interdiction de manifester sur la rocade de La Rochelle entre la N237 et la D735, et la N137 et la D108.