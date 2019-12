Jeudi noir dans les transports, les écoles, les hôpitaux, la justice mais aussi dans la privé. Le mouvement de grève massif prévu demain contre la réforme des retraites s’annonce très suivi en France, y compris en Charente-Maritime. Le trafic des trains sera fortement perturbé à partir de 19h ce soir et toute la journée de demain. Aucun TGV ne partira de la gare de La Rochelle. Pas de TER non plus dans la région. Le trafic des bus sera également fortement perturbé à La Rochelle, Saintes et Royan.

Galère également dans les écoles, puisque 80% des enseignants ne feront pas cours demain selon le syndicat du premier degré SNUipp-FSU 17. C’est l’un des taux les plus élevés du pays. Un service minimum d’accueil des élèves sera toutefois assuré dans certaines écoles du département, mais pas toutes. 177 établissements seront fermés.

La justice ne sera pas en reste, puisque les barreaux de La Rochelle-Rochefort et Saintes annoncent une journée sans avocat en Charente-Maritime. Les robes noires ont décidé d’une grève totale des audiences prévues ce jeudi.

Pour rappel, quatre rassemblements sont prévus demain. A 10h devant le Pôle emploi de Jonzac. A 10h30, devant la Corderie royale de Rochefort et devant le Palais de justice de Saintes. Et à 14h devant la gare de La Rochelle.